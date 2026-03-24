Число пострадавших при взрыве в Севастополе увеличилось до восьми

При взрыве в одном из жилых домов Севастополя погибли два человека, еще восемь пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он писал о двух погибших и четырех пострадавших.

По словам главы города, из-за взрыва в жилом доме на улице Корчагина частично обрушилась стена одной из квартир, а также внутренние перекрытия с первого по третий этажи. Из-за взрыва поврежден соседний дом — там начался пожар в нескольких квартирах. Причина взрыва пока не установлена.

Как уточнил Михаил Развожаев в Telegram, жители двух домов эвакуированы. В школе развернут пункт временного размещения. Горожане, чьи квартиры стали непригодны для проживания, будут размещены в пансионате.

«Вижу вопросы в соцсетях о том, как помочь людям — нести одеяла, подушки и вещи в школу не нужно. Мы уточним, что нужно людям, и откроем пункт для сбора необходимых вещей»,— добавил губернатор. Он предупредил, что ситуацией могут воспользоваться мошенники: «если вы увидите, что кто-то собирает деньги для помощи людям, — не переводите средства». Господин Развожаев указал, что об организациях, которые будут заниматься официальным сбором, он сообщит отдельно.