Умер зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
В возрасте 60 лет умер депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин … Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем»,— добавил господин Володин (цитата по сайту Госдумы). Он напомнил, что господин Швыткин занимал должность зампреда комитета Госдумы по обороне.
С 2001 года Юрий Швыткин был депутатом заксобрания Красноярского края. В 2016-м стал депутатом Госдумы по одномандатному округу (Красноярский край). Переизбран в 2021 году. В 2024 году в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА.