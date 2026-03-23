Умер зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

В возрасте 60 лет умер депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

«Ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин … Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем»,— добавил господин Володин (цитата по сайту Госдумы). Он напомнил, что господин Швыткин занимал должность зампреда комитета Госдумы по обороне.

С 2001 года Юрий Швыткин был депутатом заксобрания Красноярского края. В 2016-м стал депутатом Госдумы по одномандатному округу (Красноярский край). Переизбран в 2021 году. В 2024 году в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА.