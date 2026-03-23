Трамп дал Ирану 5 дней на переговоры, обещал забрать уран и упомянул о настоящем лидере. Главное
Трамп: США заберут у Ирана обогащенный уран в случае заключения сделки
Президент США Дональд Трамп отвел Ирану на переговоры пять дней, пообещав в случае отсутствия результатов «нещадно его бомбить». Об этом он заявил журналистам в аэропорту Флориды перед тем, как отправиться с рабочей поездкой в Теннесси. Прошедшие 22 марта переговоры господин Трамп назвал «идеальными», а переговорщика от Ирана — «по-настоящему лидером». Главные высказывания президента США — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
О контактах 22 марта
- У США и Ирана 22 марта были очень, очень сильные переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. У нас есть точки соприкосновения.
- Контакты состоялись по инициативе иранской стороны, они позвонили сами.
- Новая сделка должна быть хорошей: никаких больше войн, никакого ядерного оружия. Мы хотим «ядерную пыль», и я думаю, мы это получим.
О возможной сделке и иранском переговорщике
- В ближайшее время я намерен встретиться с представителями Ирана. Обе стороны нацелены на достижении договоренности о завершении боевых действий.
- У нас есть реальная возможность заключить сделку, но я ничего не гарантирую.
- США ведут переговоры с главным человеком в Иране, самым уважаемым, по-настоящему лидером. Это не верховный лидер Моджтаба Хаменеи, мы не знаем, жив ли он.
- В Иране произойдет очень серьезная смена режима.
- Никто сейчас не хочет становиться верховным лидером Ирана, возможно, США решат эту проблему.
- США удастся достичь сделки с Ираном в ближайшие пять дней или быстрее.
- Если за пять дней диалога с Ираном не удастся достичь результатов, США будут продолжать бомбить, не щадя сил.
О ядерной программе и Ормузском проливе
- США заберут у Ирана обогащенный уран в случае, если сторонам удастся достичь договоренностей.
- Согласовано 15 пунктов. Иран согласился никогда впредь не создавать ядерное оружие и не обогащать уран.
- Ормузский пролив будет немедленно открыт, если США и Иран согласуют сделку.
- Обстановка в проливе будет контролироваться, возможно, мной и аятоллой, кто бы им ни являлся.
Об иранской нефти
- Ослабление санкций в отношении иранской нефти не принесет выгоду Тегерану.
- Любое небольшое количество денег от нефти никак не повлияет на войну. Эти деньги Ирану будет очень трудно получить.
- Я хочу, чтобы система поставок работала слаженнее и чтобы на рынках было как можно больше нефти.