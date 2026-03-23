Трамп: США заберут у Ирана обогащенный уран в случае заключения сделки

США планируют забрать у Ирана обогащенный уран в случае, если сторонам удастся достичь сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он не пояснил, на каких условиях Вашингтон собирается заключить соглашение с Тегераном.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

«Если у нас с ними сделка, то мы придем и заберем его (уран.—"Ъ") сами»,— сказал президент журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США разрабатывает варианты обеспечения безопасности или извлечения из замурованных подземных хранилищ иранского урана. За подготовку операции отвечает Пентагон, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно документу, Иран должен ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций в стране. В 2018 году Дональд Трамп во время первого президентского срока объявил о выходе из СВПД. Он заявил, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие, при этом США ничего не получают взамен.

О ситуации с ядерными хранилищами Ирана — в материале «Ъ» «Запахло ядерным».

Анастасия Домбицкая