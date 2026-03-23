Дональд Трамп намерен в ближайшее время встретиться с руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время провести встречу с представителями Ирана. По его словам, в конфликте с Ираном обе стороны нацелены на достижении договоренности о завершении боевых действий. К такому выводу он пришел по итогам последних переговоров, которые состоялись 22 марта. В них участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Кем была представлена иранская сторона, глава Белого дома не уточнил.

«Им, думаю, очень трудно выйти из этой ситуации, но мы в какой-то момент, совсем скоро, проведем встречу»,— сказал американский лидер журналистам.

Портал Axios сообщал, что Турция, Египет и Пакистан прилагают посреднические усилия в конфликте между США и Израилем с Ираном. По данным собеседника издания, три страны помогали участникам конфликта обмениваться сообщениями в последние дни.

21 марта президент США предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Тегеран в ответ заявил, что даст симметричный ответ и будет считать законными целями всю энергетическую инфраструктуру, объекты информационных технологий и опреснительные установки США и Израиля. Также иранские власти пригрозили заминировать весь Персидский залив в случае, если США решат проводить наземную операцию на побережье или иранских островах.

