Трамп рассказал о переговорах США с «главным человеком» в Иране

США ведут переговоры с «главным человеком» в Иране, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он сказал, что это не верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, но не уточнил, о ком именно идет речь. В Иране «фактически происходит смена режима», утверждает американский президент.

Дональд Трамп

«Не забывайте: мы уничтожили руководство (Ирана .—“Ъ”) на первом, втором и в значительной степени на третьем этапах (военной операции.—“Ъ”). Но мы имеем дело с человеком, которого я считаю самым уважаемым, по-настоящему лидером»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по CNN).

По словам Дональда Трампа, с американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Президент США заявил, что не считает Моджтабу Хаменеи верховным лидером Ирана. «Мы ничего не слышали от сына (Али Хаменеи Моджтабы.—“Ъ”). Время от времени появляются заявления, но мы не знаем, жив ли он»,— добавил господин Трамп.

«У нас были очень, очень сильные переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. У нас есть точки соприкосновения»,— сказал президент США. Он пригрозил продолжить атаки на Иран в случае провала переговоров.

The Jerusalem Post со ссылкой на израильский источник утверждает, что от иранской стороны переговоры с США ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф. Посредниками в урегулировании конфликта США и Израиля с Ираном выступают Турция, Египет и Пакистан, узнало Axios. Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время провести встречу с представителями Ирана.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегерану обещан пятидневный штиль».