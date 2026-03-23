Трамп назвал сроки заключения сделки с Ираном

США удастся достичь сделки с Ираном в ближайшие пять дней. Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business.

«За пять дней или еще быстрее»,— ответил господин Трамп на соответствующий вопрос. Он также подтвердил желание иранской стороны заключить мирное соглашение. По поводу опровержения контактов двух стран американский президент заметил, что не уверен, понимает ли, о чем пишут СМИ Ирана.

По итогам прошедших, по версии американской стороны, переговоров Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергообъектам. Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются с 28 февраля и до сих пор затрагивали в том числе энергетический сектор.