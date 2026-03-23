Трамп пригрозил продолжить атаки на Иран в случае неудачных переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона продолжит наносить удары по Ирану в случае, если контакты с представителями республики не принесут должных результатов. По его словам, на переговоры отведено пять дней.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

«Мы даем пятидневный срок. Посмотрим, как пойдут дела. Если все пройдет гладко, мы уладим этот вопрос, а если нет — будем продолжать бомбить, не щадя сил»,— сказал американский президент.

По словам Дональда Трампа, американская сторона ведет активные переговоры с Тегераном. США на переговорах представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Кто выступает со стороны Ирана, господин Трамп не уточнил, сказав лишь, что речь не идет о верховном лидере Моджтабе Хаменеи.

Портал Axios сообщал, что Турция, Египет и Пакистан прилагают посреднические усилия в конфликте между США и Израилем с Ираном. По данным собеседника издания, три страны помогали участникам конфликта обмениваться сообщениями в последние дни.

21 марта президент США предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Тегеран в ответ заявил, что даст симметричный ответ и будет считать законными целями всю энергетическую инфраструктуру, объекты информационных технологий и опреснительные установки США и Израиля. Также иранские власти пригрозили заминировать весь Персидский залив в случае, если США решат проводить наземную операцию на побережье или иранских островах.

Анастасия Домбицкая