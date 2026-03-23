В Ярославской области не смогли продать производство шпона за 250 млн рублей

Электронный аукцион по продаже действующего производства шпона в Тутаеве Ярославской области признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Соответствующий протокол размещен на площадке «Российского аукционного дома» (РАД).

Производственная площадка общей площадью 7 тыс. кв. м находится на улице Строителей, 11. По указанному адресу располагается ООО «Ярославский шпон». В состав лота входили земельный участок для производственных целей и здания: административно-бытовой корпус, блок закрытых складов и склада контейнерной площадки, кислородный склад, склад цемента, бытовое помещение и строение вспомогательного назначения. Также к продаже предлагалось 36 позиций инженерного и производственного оборудования. Производство оценили в 249 млн руб.

«На аукцион выставлено действующее производство, которое будет приносить новому собственнику прибыль даже без дополнительных инвестиций. Его можно использовать как по прямому функциональному назначению, так и для выпуска готовой продукции на основе шпона: корпусной мебели, стеновых и потолочных панелей, лестниц, дверей»,— комментировала и.о. руководителя офиса АО «РАД» в Ярославле Виктория Мякутина.

Несостоявшимся аукцион признали 19 марта.

Алла Чижова