Свердловский депутат предложил убрать самокаты из центра Екатеринбурга

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов предложил убрать кикшеринговые самокаты с центральных улиц Екатеринбурга, а компании обязать платить за парковку. Об том он сказал в эфире ОТВ.

Алексей Свалов считает, что ездить на самокатах можно только в местах, где есть возможность организовать создание соответствующей инфраструктуры. Например, центре не получится сделать разметку и выделенные полосы, потому что там узкие тротуары и много людей. Однако ее можно получить за счет вложения новых средств. «Там, где есть инфраструктура, эксплуатация самокатов — пожалуйста, но там, где нет никакой инфраструктуры для этого, эксплуатация кикшеринговых самокатов вызывает опасения. Уместна эксплуатация СИМ там, где это будет связующим звеном от дома до станции метро или станции трамвайной»,— сказал депутат.

Получить деньги можно за счет компаний, которые предоставляют аренду самокатов — например, если мэрия начнет взимать с них плату за каждое парковочное место. В 2025 году кикшеринги вывели на улицы свыше 16 тыс. самокатов, в течение года городской бюджет мог бы пополниться примерно на 112 млн руб. за счет этого.

В Екатеринбурге в 2026 году планировали сократить число электросамокатов, доступных для аренды, на 3-4 тыс. В прошлом году кикшеринги заблокировали 11 тыс. аккаунтов пользователей самокатов в Свердловской области за нарушения правил дорожного движения, до конца сезона погибли четыре человека. В управлении СКР по Свердловской области выступили за запрет использования электросамокатов на территории региона, однако введение меры не поддержали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Денис Паслер.

