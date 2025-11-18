Свердловский СКР выступил за запрет использования самокатов в регионе

В управлении СКР по Свердловской области выступили за запрет использования электросамокатов на территории региона и введение ответственности за его нарушение. Документ с обращением в своем Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

И.о. руководителя следственного управления Анатолий Надбитов попросил депутата Андрея Альшевских внести в Законодательное собрание Свердловской области предложение о разработке и принятии соответствующего нормативного акта. «Реагируя на мой очередной запрос, региональный Следком обозначил, что выступает за ужесточение регулирования СИМ. В пример ведомство привело Пермь, где гордума набралась смелости противодействовать "бешеным табуреткам". Что примечательно, следственное управление просило у областных властей инициировать аналогичные меры. Но предложение по существу рассмотрено не было»,— прокомментировал депутат.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, с 2023 года в регионе зарегистрировано 389 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), по фактам травмирования жителей возбуждено пять уголовных дел. Как считают в областном Следкоме, оказание услуг по прокату самокатов создает опасность для жизни и здоровья граждан на дорогах, кикшеринги не могут в полной мере обеспечить безопасность, а меры по ограничению скорости должного результата не принесли. При этом в Перми еще в 2020 году исключили возможность использования СИМ, запретив их размещать на велопарковках в центре города и на магистралях. Это было сделано в рамках утверждения правил благоустройства Перми.

Напомним, в марте екатеринбуржцы на портале «Госуслуги» проголосовали за полный запрет СИМ на территории города. Однако против запрета выступил мэр Алексей Орлов: он пояснил, что в Перми вместо самокатов появились электровелосипеды, которые являются более травмоопасным видом СИМ.

Ирина Пичурина