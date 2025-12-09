В 2026 году в Екатеринбурге сократят количество электросамокатов на 3-4 тысячи

В Екатеринбурге в 2026 году сократят число электросамокатов, доступных для аренды, на 3–4 тыс., сообщил на заседании гордумы директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Ощепков. По его словам, в этом году на улицах уральской столицы было около 17 тыс. самокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Ощепков уточнил, что сокращение количества электросамокатов — один из пунктов договоренностей между администрацией города и кикшеринговыми компаниями. Кроме того, в следующем году должны будут нанести разметку на велодорожках и тротуарах.

Напомним, в ноябре представители СУ СКР по Свердловской области выступили за запрет использования электросамокатов на территории региона. По данным региональной ГИБДД, с 2023 года на территории области зарегистрировано 389 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), возбуждено пять уголовных дел.

В то же время губернатор Свердловской области Денис Паслер во время прямой линии заявил, что полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге вводить не намерены, но возможны новые ограничения.

Мария Игнатова