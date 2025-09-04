В Свердловской области в ДТП с самокатами за сезон погибли четыре человека

В Свердловской области с начала сезона погибло четыре человека в ДТП с электросамокатами, трое из них— жители Екатеринбурга. Как сообщила Госавтоинспекция Свердловской области, это в три раза больше, чем в прошлом году.

Всего в регионе зарегистрировано 119 происшествий, из которых 94 случились в Екатеринбурге. Травмы получили 116 участников дорожного движения, каждый третий пострадавший — несовершеннолетний.

Рост числа аварий отмечен в 13 муниципалитетах области. В Нижнем Тагиле произошло восемь ДТП, что на 33% больше, чем в прошлом году, а в Каменске-Уральском — четыре происшествия, что на 300% больше. В 11 городах области зарегистрирован 100% рост аварийности. В Тавде ДТП закончилось гибелью человека.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что компания «МТС Юрент» объявила о сокращении парка электросамокатов в Екатеринбурге для снижения аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и предложила другим кикшеринговым компаниям сделать то же самое.

Полина Бабинцева