Кикшеринги заблокировали 11 тыс. самокатчиков на Среднем Урале за нарушения

В Свердловской области кикшеринговые компании заблокировали 11 тыс. аккаунтов пользователей самокатов за нарушения правил дорожного движения, сообщили в администрации Екатеринбурга. Всего в Екатеринбурге сегодня работает три кикшеринговые компании, которые суммарно предоставляют напрокат около 16 тыс. самокатов.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за девять месяцев в регионе произошло 133 ДТП с участием управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ), 217 происшествий при участии велосипедистов и 576 — с мототранспортом. Их количество значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. В теплый период областное ведомство вместе с городскими властями и компаниями провело 187 рейдов, к ответственности привлечены более 30 тыс. человек. В Екатеринбурге с мая по сентябрь в травматологическую больницу №36 обратились 510 пострадавших в ДТП с этими видами транспорта — в их числе и водители, и пешеходы, рассказал заведующий приемным отделением Абсатар Абдыганиев.

Замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич рассказал, что работа также ведется с застройщиками: согласно генплану города, до 2045 года протяженность велодорожек должна вырасти более чем в 10 раз и составить 600 км.

Ранее председатели дум нескольких городов России подписали коллективное обращение с просьбой на законодательном уровне ввести обязательную регистрацию через Госуслуги для водителей самокатов. Инициатором подписания обращения стала председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.

Ирина Пичурина