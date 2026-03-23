Главные новости к утру 23 марта

Иран опроверг эвакуацию Натанза после ударов по ядерной инфраструктуре.

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы.

Во Франции завершился второй тур муниципальных выборов. Левые силы удержали крупнейшие города страны.

Тегеран для атак на объекты QatarEnergy использовал современные маневренные ракеты, которые способны уклоняться от систем ПВО Patriot, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Порт Приморска был атакован беспилотниками. Загорелась емкость с топливом, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Евросоюз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных встречах из-за опасений, что Будапешт может передавать данные Москве. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

Александр Овечкин забил тысячный гол.