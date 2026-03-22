Иран опроверг эвакуацию Натанза после ударов по ядерной инфраструктуре

Власти Ирана опровергли информацию об эвакуации Натанза после ударов по ядерной инфраструктуре города, сообщает агентство Tasnim.

«В последние часы пропагандистская война противника усилилась из-за распространения слухов об эвакуации городов. Слухи об эвакуации Натанза были официально опровергнуты»,— приводит агентство слова прокуратуры и КСИР.

22 марта Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект в Натанзе. По информации иранских властей, подобный удар противоречит положениям международного права и «иным нормативным актам, касающимся ядерной безопасности». По информации израильской стороны, удары по району нанесла только армия США.

