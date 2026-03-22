На муниципальных выборах во Франции в основном победили левые

Во Франции завершился второй тур муниципальных выборов. Левые силы удержали крупнейшие города страны.

В Париже социалист Эмманюэль Грегуар уверенно победил, набрав около 51% голосов. Он опередил кандидата от правых Рашиду Дати, а также представительницу радикальных левых Софию Шикиру.

Похожая ситуация сложилась и в Марселе, где действующий мэр Бенуа Пайян одержал победу с результатом около 53 %, оставив далеко позади кандидата от «Национального объединения» Франка Аллизио. В Лионе мэр-экологист Грегори Дусе также сохранил пост, получив около 54 % голосов в союзе с крайне левыми.

Голосование проходило в 1 580 коммунах из почти 35 тысяч — там, где неделей ранее ни один список не смог набрать абсолютного большинства. Явка к 17 часам составила 48,1 % — выше, чем на выборах 2020 года в разгар пандемии, но ниже уровня 2014 года.

Алексей Тарханов, Париж