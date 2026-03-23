Politico: ЕС отстранил Венгрию от переговоров из-за опасений утечек в РФ

ЕС ограничивает участие Венгрии в конфиденциальных встречах и сокращает поток секретной информации из-за опасений, что Будапешт может передавать данные Москве. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники издания, недоверие к Будапешту привело к тому, что ключевые дискуссии в Европе все чаще проходят в форматах малых групп: E3 (Германия, Франция, Великобритания), E4 (Е3 и Италия), Веймарский треугольник (Германия, Франция, Польша), Северо-Балтийская восьмерка и другие.

«В целом менее лояльные государства-члены — основная причина того, что большая часть европейской дипломатии сейчас осуществляется в различных небольших форматах»,— сказал один из собеседников издания. Венгерские официальные лица отвергли обвинения.

Накануне польские политики опубликовали информацию о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Представители венгерских властей, включая самого господина Сийярто, отвергли обвинения. По данным Politico, руководство Евросоюза не хочет официально комментировать эту информацию, чтобы не повлиять на исход парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля.