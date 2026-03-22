Александр Овечкин забил тысячный гол

Александр Овечкин стал вторым в истории НХЛ хоккеистом после канадской легенды Уэйна Гретцки, которому удалось достичь отметки в тысячу шайб, заброшенных во всех матчах лиги — как в регулярном чемпионате, так и play-off. Российский форвард, год назад ставший рекордсменом по числу голов в регулярных первенствах, обойдя Гретцки, свой тысячный с учетом кубковой стадии гол забил в домашней встрече своего клуба «Вашингтон Кэпиталс» против «Колорадо Эвеланш».

Овечкин отличился в заключительном периоде фирменным броском в одно касание из левого круга вбрасывания, когда у «Вашингтона» было численное преимущество. Этим попаданием он сравнял счет — 2:2.

Правда, в итоге вашингтонцы все равно уступили лидеру чемпионата в овертайме — 2:3. Теперь Александр Овечкин по суммарному числу голов в НХЛ отстает от Уэйна Гретцки на 16.

Арнольд Кабанов