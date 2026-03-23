FT: Иран начал использовать ракеты, которым не может противостоять ПВО Patriot

Иран для атак на объекты катарской национальной нефтегазовой компании QatarEnergy использовал современные маневренные ракеты, которые способны уклоняться от систем ПВО Patriot. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник. Подробностей о новом вооружении газета не приводит.

QatarEnergy сообщала об ударах по своим объектам вечером 18 и утром 19 марта. По итогу руководитель компании, министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби сообщал, что иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей страны по сжиженному природному газу. Ущерб QatarEnergy оценивается в $20 млрд за год. Министр предупреждал, что это ставит под угрозу поставки топлива в европейские и азиатские страны.

Министр обороны страны Израиля Исраэль Кац заявлял, что США и Израиль собираются усилить удары по Ирану на предстоящей неделе. Президент США Дональд Трамп утверждал, что американские войска начнут атаковать электростанции Ирана, если Тегеран не разрешит проход судов через Ормузский пролив.

