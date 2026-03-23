Стармер обсудил с Трампом необходимость открытия Ормузского пролива

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость возобновления судоходства через Ормузский пролив, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Фото: © House of Commons / Handout / Reuters

Президент и премьер-министр согласились, что пролив имеет важное значение для стабильности мирового энергетического рынка. Они договорились созвониться еще раз в ближайшее время.

Кир Стармер публично обещал не втягивать Великобританию в войну на Ближнем Востоке. Дональд Трамп был разочарован этим решением. В интервью Financial Times он сокрушался, что «союзник номер один» отказался прийти на помощь США. Он признал, что Лондон отправил в регион два корабля, но обратил внимание, что Британия пошла на это, когда опасность, исходившая от Ирана, была уже полностью уничтожена. Через несколько дней после этого Великобритания все же разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану.

Накануне власти 22 стран выразили готовность приложить усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив. В тот же день Дональд Трамп призвал Иран открыть в течение 48 часов Ормузский пролив, иначе США начнут уничтожать электростанции страны.