Стармер пообещал не втягивать Британию в войну на Ближнем Востоке

Великобритания не будет участвовать в войне на Ближнем Востоке, но продолжит предпринимать меры для защиты себя и своих союзников. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: BROOK MITCHELL / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Во-первых, мы будем защищать наших людей в регионе. Во-вторых, предпринимая необходимые действия для защиты себя и своих союзников, мы не будем втягиваться в более масштабную войну»,— сказал британский премьер на пресс-конференции.

Кир Стармер признал, что происходящее на Ближнем Востоке сказывается на жизни британцев. Он изложил программу из пяти шагов, которая направлена на предотвращение дальнейших последствий кризиса. Среди них — установление лимита на счета за электроэнергию, снижение акциза на топливо, поддержка жителей сельских районов, развитие возобновляемых источников энергии и дипломатическая работа по прекращению конфликта.

Премьер добавил, что Великобритания рассматривает варианты своего участия в открытии Ормузского пролива. «В регионе у нас уже есть автономные системы поиска мин. Мы рассматриваем различные варианты и заручаемся опытом, но работаем в сотрудничестве с союзниками»,— указал он. Господин Стармер добавил, что хотел бы видеть как можно большее количество стран, вовлеченных в работу над разрешением кризиса судоходства в проливе.

В интервью Financial Times президент США Дональд Трамп предрек союзникам США по НАТО «очень плохое будущее» в случае, если они не поддержат США в военной операции против Ирана. Он также недоволен тем, что Великобритания не направляет корабли в Ормузский пролив, который практически полностью закрыт из-за ответных атак Ирана. Затем министр труда и пенсий Британии Пэт Макфадден заявил, что страна не обязана реагировать на каждый призыв своего союзника.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана республика стала блокировать судоходство в Ормузском проливе. Под удар иранских вооруженных сил за это время попали несколько танкеров разных стран. Несмотря на обещания Дональда Трампа, что США будут сопровождать суда при проходе через пролив, этого еще ни разу не произошло. Трудности перевозок нефти и СПГ по этому маршруту привели к резкому скачку цен на топливо в США и Европе.

