Трамп разочаровался в Великобритании после отказа помочь США с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование реакцией Великобритании на просьбу о помощи в разблокировке Ормузского пролива. Вопрос об участии королевства в конфликте на Ближнем Востоке они обсуждали с британским премьер-министром Киром Стармером 15 марта.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В интервью Financial Times господин Трамп сказал, что Великобритания хоть и считается для США «самым давним союзником номер один», но сейчас она отказалась помочь. При этом королевство, по его словам, согласилось отправить два корабля в регион только после того как США «практически уничтожили» потенциальную опасность со стороны Ирана. По мнению Дональда Трампа, эти корабли были нужны «до победы, а не после».

По информации The Telegraph, правительство Великобритании рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Министр энергетики королевства Эд Милибэнд заявлял, что правительство «активно изучает» возможные способы возобновления работы пролива.

Влад Никифоров