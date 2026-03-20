Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Великобритания разрешила США использовать базы на ее территории для ударов по иранским объектам, которые атакуют суда в Ормузском проливе. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в заявлении после совещания правительства.

«Они (британские министры.— “Ъ”) подтвердили, что соглашение об использовании США британских баз для коллективной самообороны региона включает в себя оборонительные операции США по ослаблению ракетных комплексов и возможностей, используемых для нападения на корабли в Ормузском проливе»,— отмечается в заявлении. Участники совещания указали, что Великобритания тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы разработать жизнеспособный план по обеспечению безопасности международного судоходства в Ормузском проливе.

В интервью Financial Times президент США Дональд Трамп предрек союзникам США по НАТО «очень плохое будущее» в случае, если они не поддержат США в военной операции против Ирана. 16 марта Кир Стармер заявлял, что королевство не будет участвовать в войне на Ближнем Востоке. Однако он подчеркнул, что страна продолжит предпринимать меры для защиты себя и своих союзников.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива. Также Тегеран начал блокировать судоходство в Ормузском проливе. Несмотря на обещания Дональда Трампа, что США будут сопровождать суда при проходе через пролив, этого еще ни разу не произошло. Трудности перевозок нефти и СПГ по этому маршруту привели к резкому скачку цен на топливо в США и Европе.