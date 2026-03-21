Axios: «загадка Моджтабы» вынудила США и Израиль искать настоящего лидера Ирана

ЦРУ и израильская разведка «Моссад» пытаются получить подтверждения того, что объявленный новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно стал правителем страны. Сомнения в дееспособности сына убитого аятоллы Али Хаменеи как руководителя возникли из-за его длительного отсутствия в публичном пространстве. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Хамменеи-младший не появлялся на публике с начала военной операции США и Израиля. От его имени транслировали обращение к народу 12 марта. Еще одно заочное заявление было распространено 20 марта. По словам источников Axios, американские и израильские спецслужбы ожидали, что Моджтаба Хаменеи выпустит видеообращение по случаю Навруза, как это традиционно делал его отец, однако в итоге было опубликовано только письменное заявление.

«У нас нет доказательств того, что именно он отдает приказы», — цитирует издание высокопоставленного израильского чиновника. Еще один собеседник Axios, из США, назвал ситуацию «крайне странной».

«Мы не думаем, что иранцы пошли бы на все эти хлопоты, чтобы выбрать мертвеца в качестве верховного лидера, но в то же время у нас нет доказательств того, что он возглавил страну», — сообщил источник в США. Он рассказал, что ЦРУ пытается проверить, являются ли фотографии Хаменеи-младшего, опубликованные по случаю Навруза, свежими. Собеседник Axios отметил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, выпустил видеообращение.

«Мы ожидали увидеть Моджтабу хоть в каком-то виде. Но он не воспользовался традиционной возможностью. Это тревожный сигнал», — заключил источник.

Reuters в начале марта сообщал, что Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение во время первого удара США и Израиля по Ирану 28 марта. The Telegraph утверждала, что сын Али Хаменеи остался жив при ракетном ударе по резиденции аятоллы благодаря тому, что незадолго до атаки вышел на прогулку в сад. Официально власти Ирана признавали, что Моджтаба Хаменеи пострадал при атаке, но настаивали, что он не получил серьезных ранений и что его жизни и здоровью ничто не угрожает.