Reuters: новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение, однако продолжает работать. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Собеседник агентства не уточнил, когда именно Моджтаба Хаменеи был ранен. Он также не раскрыл причины, по которым верховный лидер Ирана не делал заявлений для общественности с момента своего назначения.

Сегодня сын и советник президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявил, что Моджтаба Хаменеи совершенно здоров. Поводом для высказывания стали сообщения СМИ. Утром газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что господин Хаменеи был ранен еще 28 февраля — в день, когда США и Израиль нанесли первые удары по Ирану.

По данным NYT, верховный лидер не делал публичных заявлений из-за опасений, что любое обращение сможет раскрыть его местонахождение. Сейчас Моджтаба Хаменеи находится в безопасном месте, заявили собеседники газеты.