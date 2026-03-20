Моджтаба Хаменеи заявил о просчете США и Израиля в оценке устойчивости Ирана

США и Израиль ошиблись, рассчитывая на падение государственного строя Ирана. Об этом заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в обращении к народу.

По его словам, за прошедший год страна пережила три конфликта: столкновение с Израилем в июне 2025 года с участием США, январские протесты 2026 года, названные «переворотом», а также текущие боевые действия с США и Израилем.

«Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй»,— указал Моджтаба Хаменеи.

Господин Хаменеи также подчеркнул важность развития связей с мусульманскими государствами и выразил готовность содействовать улучшению их отношений, включая диалог между Афганистаном и Пакистаном. Удары по Турции и Оману он назвал провокациями и отверг причастность Ирана к ним.

Выступление верховного лидера приурочено к празднику Навруз — приходу весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Текущий год он связал с «экономикой сопротивления под сенью национального единства и безопасности».