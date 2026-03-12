Верховный лидер Ирана Хаменеи впервые обратился к нации

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с момента избрания на высший пост обратился к народу. Заявление аятоллы прозвучало по национальному телевидению, также текст распространили местные интернет-СМИ. Лично перед камерами политик не появился.

Иран не сдастся внешней агрессии, подчеркивается в заявлении. Моджтаба Хаменеи призвал вооруженные силы продолжать атаки на американские базы в регионе и удерживать контроль над Ормузским проливом.

«Братья-воины! Народ требует держать оборону! Необходимо продолжать использовать такой рычаг давления, как Ормузский пролив», — указано в заявлении. Господин Хаменеи добавил, что Иран уже разработал список дополнительных мер, «других фронтов» — планы будут реализовывать в зависимости от ситуации.

Также он призвал иранский народ к единству и поблагодарил вооруженные силы за то, что «преградили путь врагу сокрушительными ответными ударами и лишили его иллюзии о возможности получить господство над нашей дорогой родиной и разделить ее».

Помимо этого, верховный лидер сообщил о гибели своей жены. Также он подтвердил гибель сестры, ее мужа и ребенка. Родственники аятоллы, предположительно, погибли вместе с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи во время удара по его резиденции 28 февраля, в первый день операции США и Израиля.

С момента избрания Советом экспертов Хаменеи-младший не появлялся на публике и не делал заявлений. СМИ писали о ранении нового иранского лидера. 12 марта МИД Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи пострадал при недавних атаках. Утверждается, что он чувствует себя нормально и находится в безопасности.