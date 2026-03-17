Telegraph: сын Али Хаменеи выжил при ударе со стороны Израиля
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи остался жив при ракетном обстреле 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел на прогулку в сад. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на аудиозапись обращения главы протокола канцелярии Али Хаменеи Мазахера Хоссейни к высокопоставленным священнослужителям и командирам КСИР.
Согласно данным, которые получило издание, целью израильской атаки 28 февраля была вся семья Хаменеи — удары наносились одновременно по нескольким зданиям комплекса, где проживали дети лидера. В результате погибли Али Хаменеи, жена Моджтабы, а также несколько высокопоставленных военных, включая министра обороны и главу КСИР.
«По воле Божьей Моджтаба должен был выйти во двор, чтобы что-то сделать, а затем вернуться. Он был снаружи и направлялся наверх, когда в здание попала ракета. Его жена, госпожа Хаддад, погибла мгновенно»,— рассказал Мазахера Хоссейни. Сам Моджтаба получил легкое ранение ноги.
8 марта Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером, однако до сих пор не выступил с обращением лично — его послание зачитали по телевидению. Президент США Дональд Трамп говорил, что неизвестно, жив ли новый лидер Ирана.