Главные новости к утру 21 марта

Ночью 21 марта силы ПВО сбили 27 БПЛА на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах работают экстренные службы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном невозможно, так как страна уже три недели имеет преимущество в военных действиях. «Я не хочу перемирия. Вы понимаете, что это недопустимо, когда вы буквально уничтожаете другую сторону»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по AFP).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет охраняться и контролироваться «странами, которые его используют», но США не входят в их число. «Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормузе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Министерство финансов США выпустило временную лицензию, разрешающую экспорт и реализацию иранской сырой нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на танкеры до 20 марта. Разрешение действует до 19 апреля. Исключение сделано для сделок с участием компаний из КНДР, Кубы, а также ДНР, ЛНР и Крыма.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова разрешить судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив. Он добавил, что иранская и японская стороны уже обсуждают возобновление судоходства.

Президент Сербии Александр Вучич предположил, что Третья мировая война уже началась, хотя официально об этом не объявлялось. По его словам, предотвратить глобальный конфликт будет сложно. «Возможно, она уже началась — мы просто пока официально об этом не говорим. Борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье началась давно»,— сказал господин Вучич в интервью газете Berliner Zeitung.

Великобритания разрешила США использовать базы на ее территории для ударов по иранским объектам, которые атакуют суда в Ормузском проливе. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в заявлении после совещания правительства.