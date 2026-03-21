Трамп отверг обязанность США охранять Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет охраняться и контролироваться «странами, которые его используют», но США не входят в их число.

«Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормузе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Господин Трамп отметил, что США близки к достижению целей военной операции в Иране и обдумывают свертывание войск на Ближнем Востоке.

Блокировка Ормузского пролива Ираном после начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке привела к резкому скачку цен на топливо в США и Европе. Дональд Трамп призывал государства, которые используют морской путь, направить военные корабли для защиты морского пути, однако американские страны-партнеры отказались. 20 марта американский президент сказал, что в определенный момент Ормузский пролив «откроется сам».