Трамп исключил возможность перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном невозможно, поскольку страна уже три недели имеет преимущество в военных действиях.

«Я не хочу перемирия. Вы понимаете, что это недопустимо, когда вы буквально уничтожаете другую сторону»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме (цитата по AFP).

Сегодня Дональд Трамп говорил, что США в Иране уже не с кем вести переговоры. Кроме того, по мнению американского президента, у республики уже не осталось ни флота, ни авиации, ни средств ПВО для отражения воздушных атак. При этом, по словам заместителя главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, господин Трамп ищет способы заключить перемирие с Ираном еще с 10 марта.