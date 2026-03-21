Аракчи: Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова разрешить судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив. Об этом он сообщил Kyodo News. Он добавил, что иранская и японская стороны уже обсуждают возобновление судоходства.

«Мы не перекрыли пролив. Мы блокируем вражеские корабли, которые атакуют Иран»,— сказал глава иранского МИД (цитата по 47News). По его словам, корабли невражеских стран могут проходить через Ормузский пролив после переговоров и Иран готов обеспечить безопасность прохода.

Как сообщает 47News, несколько судов, связанных с Японией, оказались на мели в Персидском заливе из-за усиления атак и блокады Ормузского пролива. Для Японии более 9% импорта сырой нефти приходится на нефть из Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп оказывает на Японию давление, требуя, чтобы она помогла обезопасить Ормузский пролив, отмечает Bloomberg. На личной встрече с американским президентом премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала импортировать больше нефти из США и сотрудничать в разработке ракет.