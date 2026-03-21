США временно разрешили продажу иранской нефти на танкерах

Министерство финансов США выпустило временную лицензию, разрешающую экспорт и реализацию иранской сырой нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на танкеры до 20 марта. Документ опубликован на сайте ведомства.

Лицензия разрешает все операции, необходимые для продажи, доставки или выгрузки иранской нефти, загруженной на суда не позднее 00:01 по восточному времени 20 марта (7:00 мск 20 марта). Разрешение действует до 19 апреля.

Исключение сделано для сделок с участием компаний из КНДР, Кубы, а также ДНР, ЛНР и Крыма. Решение принято из-за резкого роста мировых цен на энергоносители из-за военной операции на Ближнем Востоке.

19 марта произошел резкий скачок цен на энергоносители. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 9 марта превысила $119 за баррель. Рост последовал за атаками Ирана на объекты энергетической инфраструктуры в Персидском заливе и его предупреждениями о готовящихся новых ударах.