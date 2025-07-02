Лидеру группы, похищавшей людей в Каменске-Уральском, избрана мера пресечения

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 сентября Александру Лачугину, обвиняемому в похищении людей и вымогательстве на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лачугин (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Лачугин (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, Александр Лачугин является лидером группы, которая в 2023-2024 годах похищала людей в Каменске-Уральском и издевалась над ними на автомойке. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека организованной группой в отношении несовершеннолетних) и п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).

Следствие установило, что Александр Лачугин похитил трех несовершеннолетних в ноябре и декабре прошлого года и вымогал деньги у молодого человека в июле 2024 года. После похищения людей доставляли на автомойку, где к ним применяли насилие. Кроме того, обвиняемые предъявляли к ним требования имущественного характера.

Постановление суда не вступило в законную силу.

На сегодня по делу о похищении людей обвиняются 10 уральцев, в том числе Максим Гурьев, который в марте был заключен под стражу. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Полина Щуцкая