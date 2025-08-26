Экс-полицейского обвинили в причастности к похищению людей в Каменске-Уральском

СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинение 25-летнему бывшему инспектору ГИБДД из Каменска-Уральского по статье о вымогательстве, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Как сообщили в СКР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд заключил обвиняемого под стражу.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый, занимая должность инспектора ГИБДД, входил в преступную группу, которая похищала людей в Каменске-Уральском и издевалась над ними на автомойке на улице Карла Маркса. У некоторых потерпевших вымогали деньги.

Следствие установило, что бывший полицейский участвовал в двух эпизодах преступной деятельности группы: он избил нескольких несовершеннолетних потерпевших в безлюдных местах и на автомойке. Кроме того, полицейский передавал служебную информацию главарю группы, помогая ему скрываться от правоохранителей более полугода (его задержали в июле 2025 года).

«Должностное лицо из подразделения Госавтоинспекции Каменска-Уральского по итогам проведенной сотрудниками собственной безопасности проверки уволено по отрицательным мотивам из системы МВД и больше никогда не сможет поступить на службу в органы внутренних дел»,— отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Всего по делу обвиняются 14 соучастников — среди них трое несовершеннолетних. Им, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по статьям 126 УК РФ (похищение человека), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Двое участников группы находятся в розыске. «В настоящее время организованы розыскные мероприятия еще в отношении двоих подозреваемых— Беспалова Александра Сухробовича, 29.08.2003 г.р., и Рябова Сергея Александровича, 22.07.2007 г.р. Сообщить информацию об их местонахождении можно по круглосуточному "телефону доверия" свердловского главка МВД. Конфиденциальность гарантируется»,— добавил полковник Горелых.

Полина Бабинцева