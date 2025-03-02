В деле о похищении и избиении девушек в Каменске-Уральском выявлен новый эпизод

СУ СКР по Свердловской области выявил новый преступный эпизод в уголовном деле группы троих молодых людей, обвиняемых в похищении и избиении девушек в Каменске-Уральском. Как сообщили в пресс-службе ведомства, один из участников группы также причастен к похищению двух несовершеннолетних зимой 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 3 января в период с 19:00 до 00:00 трое молодых людей, усадив двух девушек в автомобиль, привезли их на автомойку по ул. Карла Маркса в Каменске-Уральском, где ударили их руками и ногами по голове и туловищу. Одна из девушек несовершеннолетняя. На следующий день после происшествия законные представители пострадавших обратились с заявлением полицию.

По данному эпизоду в конце февраля суд арестовал 21-летнего Давида Анашкина и двух его подельников в возрасте 17 и 16 лет по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Региональный СК установил, что Давид Анашкин совместно с ранее не судимым 19-летним жителем Каменска-Уральского также причастен к похищению юноши и девушки 2 декабря 2024 года. По версии следствия, сообщники привезли их на автомойку и применили к ним физическое насилие, после чего перевезли потерпевших в одну из квартир, откуда отпустили днем 3 декабря. «Поводом для похищения подростков и применения к ним насилия, по версии следствия, стали возникшие у фигурантов к потерпевшим претензии имущественного характера», — говорится в сообщении СК.

По данному факту возбуждено новое уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия). В ближайшее время оно будет соединено в одно производство с ранее возбужденным делом по предыдущим эпизодам. 19-летнему вновь выявленному соучастнику предъявлено обвинение, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мария Шараева