В деле о похищениях людей в Каменске-Уральском выявлен новый эпизод

В ходе расследования уголовного дела о серии похищений людей в Каменске-Уральском выявлен новый эпизод и установлен еще один подозреваемый, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 1 августа 2023 года молодой человек 2004 года рождения совместно с другими лицами похитил 20-летнего жителя Каменска-Уральского. Потерпевшего силой поместили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении, где вновь применили насилие и потребовали имущество.

Ранее было выявлено два эпизода похищения людей в Каменске-Уральском. Задержаны четыре жителя Каменска-Уральского, обвиняемые в похищениях и избиениях молодых людей, в том числе несовершеннолетних, на автомойке.

В деле о похищениях людей в Каменске-Уральском задержан пятый фигурант. Ему предъявлено обвинение по п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, из корыстных побуждений).

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о насилии в отношении жительниц Свердловской области, совершенном в Каменске-Уральском.

Полина Щуцкая