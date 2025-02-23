Второй фигурант по делу об избиении девушек в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО

Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская область) удовлетворил второе ходатайство следователя об избрании меры пресечения 17-летнему обвиняемому по уголовному делу об избиении двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская области) отправил в СИЗО до 4 апреля 17-летнего обвиняемого по уголовному делу об избиении двух девушек

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская области) отправил в СИЗО до 4 апреля 17-летнего обвиняемого по уголовному делу об избиении двух девушек

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Суд отправил обвиняемого в СИЗО сроком на один месяц 15 дней, до 4 апреля. Слушания по третьему фигуранту продолжаются.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Синарский райсуд отправил в СИЗО 21-летнего Давида Анашкина. Группа молодых людей обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц), п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение группой лиц с применением насилия в отношении двух лиц, одна из которых заведомо несовершеннолетняя), п. «а» ч. 3 ст. 133 (принуждение к действиям сексуального характера группой лиц).

Анастасия Таначева