Мэр Среднеуральска предложил построить новый центр города на землях «Атома»

Глава Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) Алексей Стасенок предложил построить 140 тыс. кв. м. жилья с коммерческой недвижимостью на земельных участках в муниципалитете, которые в марте были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры к строительной корпорации «Атомстройкомплекс» («Атом») и 11 физическим лицам. В разговоре с «Ъ-Урал» градоначальник пояснил, что ранее возведение новых зданий планировалось на территории города, однако доработанный генеральный план Среднеуральска до 2045 года разрешит создавать объекты исключительно на пустырях и на месте аварийного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Стасенок

Алексей Стасенок

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

По решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга у «Атома» и 11 физлиц изъяли в доход государства земельные участки, расположенных в деревне Коптяки (Среднеуральск), два помещения в областной столице и более 577 млн руб. По данным суда, земли в деревне Коптяки были выделены под индивидуальное жилищное строительство вопреки законодательству о противодействии коррупции. Представители «Атома» отметили, что относятся к решению суда «с уважением» и передадут участки, которые находились в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время, в пользу государства. «Речи о национализации и взыскании иного имущества у холдинга не идет»,— заверили в компании.

По словам мэра, в случае передачи земли в собственность Среднеуральска или Свердловской области у властей появится около 50 га, которых достаточно для строительства всех ранее запланированных объектов. «Они (участки.— "Ъ-Урал") могут стать площадкой, но там нет сетей, далеко до всех социальных объектов, надо будет полностью пересматривать перечень объектов и их функционал. Придется строить новый город, а это совсем другие цифры»,— добавил господин Стасенок.

Власти Среднеуральска разработали новый генплан города в конце 2025 года. Документ предусматривал строительство на месте частного сектора в центре муниципалитета домов разной этажности (до четырех, в пять-восемь и от девяти), что позволило бы увеличить население округа с 25 тыс. до 40 тыс. человек. Позже с критикой генплана выступили губернатор Денис Паслер и жители, которые высказались против перевода их участков в различные зоны под строительство многоэтажных жилых домов (МКД). В феврале глава Среднего Урала указал на «недостаточную глубину проработки предлагаемых решений», после чего администрация отозвала документ для разработки генплана «с учетом мнения собственников земельных участков».

В среду, 18 марта, на последнюю встречу представителей власти и жителей по обсуждению доработанного генплана приехали министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов и первый вице-спикер свердловского заксобрания Дмитрий Жуков. Они заверили горожан, что Денис Паслер держит на личном контроле подготовку документа, над которым мэрия «провела серьезную работу». По словам Алексея Стасенка, через полтора-два месяца документ опубликуют для общественного обсуждения, по итогам которого он будет вновь скорректирован с учетом предложений и замечаний от жителей. Впрочем, градоначальник признал, что новый документ может значительно усложнить привлечение инвесторов.

Василий Алексеев