Новый генплан Среднеуральска, из-за которого возбудили дело, доработают к лету

Свердловский минстрой рекомендовал направить на доработку проект генерального плана городского округа Среднеуральск, рассчитанного на период до 2045 года. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, такое решение было принято 6 февраля после критики губернатора. Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нового генплана округа. Местные жители записали обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Причиной стала их обеспокоенность возможным сносом более 500 частных домов.

По данным департамента, на доработку проекта необходимо полтора месяца и около одного месяца – на проведение общественного обсуждения обновленной редакции. В правительстве отметили, что документ был представлен в региональное министерство для согласования: там он прошел анализ на соответствие требованиям градостроительного законодательства и документам стратегического планирования. В департаменте отметили, что разработкой генплана занималась администрация округа с привлечением профильной проектной организации ООО «Региональные геоинформационные системы».

«В связи с недостаточной глубиной проработки предлагаемых решений генеральный план городского округа Среднеуральск направлен на доработку. Муниципальные власти по поручению губернатора должны провести дополнительную работу с жителями и представить новую редакцию документа с учетом мнения собственников земельных участков»,– прокомментировал региональный министр строительства и развития инфраструктуры Григорий Сурганов.

Администрация городского округа решила отказаться от проекта из-за жалоб жителей и направила в министерство обращение об отзыве проекта, указав на необходимость привести функциональные зоны в соответствие с фактическим использованием территории под индивидуальные жилые дома.

Напомним, новый генплан Среднеуральска действительно предполагал перевод участков частного сектора из индивидуального жилищного строительства в категорию земель для строительства многоквартирных домов. В конце прошлого года горожане записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором призвали президента отклонить изменения в генплан и не допустить сноса.

Мария Игнатова