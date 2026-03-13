«Атом» прокомментировал решение суда об изъятии земли в Среднеуральске

Представители строительной корпорации «Атомстройкомплекс» («Атом») прокомментировали решение Верх-Исетского райсуда по иску Генпрокуратуры об изъятии недвижимости в Среднеуральске и Екатеринбурге в доход государства.

«Мы с уважением относимся к решению суда. В соответствии с ним шесть земельных участков в Среднеуральске, которые находятся в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время, будут переданы в пользу государства. Речи о национализации и взыскании иного имущества у холдинга не идет. Решение суда не влияет на деятельность холдинга и исполнение обязательств перед клиентами, партнерами и госзаказчиком»,— сообщили в пресс-службе «Атома».

Представители корпорации заверили, что все подразделения продолжают работать в обычном режиме, а строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры ведется в соответствии с утвержденными графиками.

Сегодня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к трем юрлицам, связанным с «Атомстройкомплексом», и 11 физлицам. В итоге в доход Российской Федерации были обращены десять земельных участков, расположенных в деревне Коптяки (городской округ Среднеуральск), два помещения в Екатеринбурге и солидарно с физических лиц взысканы более 577 млн руб. По данным суда, земли в деревне Коптяки были выделены под индивидуальное жилищное строительство вопреки законодательству о противодействии коррупции.

Полина Бабинцева