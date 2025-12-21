Мэр Среднеуральска опроверг данные об изъятии домов под многоэтажную застройку

Жителей частного сектора Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) не станут принудительно выселять после перевода их участков из индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в землю под создание многоквартирных домов (МКД), рассказал «Ъ-Урал» мэр Алексей Стасенок. Ранее среднеуральцы записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором призвали главу государства отклонить изменения в генплан города и помешать сносу объектов на «девяти улицах, на каждой из которых более 100 домов».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Стасенок

«Более 4 тыс. людей лишатся родного дома, дома не признаны ветхими и аварийными, улицы процветают и строятся. Проложена вся инфраструктура, электричество, газ, вода, центральное отопление. Среди нас есть многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции (СВО), мы против застройки многоэтажными домами»,— сказал житель Среднеуральска на фоне порядка 100 человек, следует из видео, опубликованного изданием 66.ру.

Алексей Стасенок заверил, что перевод участков из ИЖС в МКД «не развязывает руки администрации по сносу» домов. «Принудительное изъятие или аннулирование права собственности невозможно. Застройщик будет напрямую приходить к жителям и предлагать продать участки, если по цене договорятся, механизм запустится. Если жители не считают нужным продавать землю, они могут спокойно еще сто лет там жить»,— пояснил мэр.

Господин Стасенок заявил, что направить жалобы Владимиру Путину и полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге призвал жителей один из местных предпринимателей. «Он сказал, если не обратиться, скоро придут и начнут снос. Люди поверили и стали писать жалобы, ко мне приходят бабушки, их так жалко, мы сколько смогли за эти дни принять, всем объяснили, что принудительно можем изымать только аварийное и ветхое жилье, и они ушли с пониманием ситуации»,— добавил градоначальник. Мэр подчеркнул, что на следующей неделе планирует написать заявление в ФСБ, чтобы силовики «устроили проверку по конкретному бизнесмену». «Я считаю, что он совершил дискредитацию органов власти»,— сказал Алексей Стасенок.

По словам градоначальника, он также намерен собрать всех жителей частного сектора во дворце культуры Среднеуральска во вторник и обсудить изменения в генплан. Мэр отметил, что корректировки еще не прошли процедуру утверждения, которая будет запущена в январе 2026 года после отправки документа губернатору Денису Паслеру. «Он рассылает его по всем отраслевым ведомствам, каждое должно дать заключение. Если министерства увидят нарушения, они сразу их обозначат и не допустят. Только в этом случае документ утвердит губернатор»,— пояснил господин Стасенок.

Глава Среднеуральска пояснил, что проект нового генплана разработан с учетом «потенциала и будущего развития города». «Мы говорим про заход крупных строителей, возведение социальных объектов, в любом случае надо повышать рождаемость и создавать для этого всю инфраструктуру, а свободной земли для этого нет. Мы говорим о том, что город будет развиваться, а не вымирать»,— подчеркнул градоначальник.

Мэр добавил, что действующий генплан Среднеуральска от 2009 года также предполагает создание высотных домов на территории частного сектора. «Мы только часть жилсектора закрасили под МКД, а в старом документе практически две третей жилсектора были предусмотрены под них, и люди спокойно 16 лет жили с этим и никто не переживал»,— сказал Алексей Стасенок.

Ранее мэр отмечал, что власти планируют построить 140 тыс. кв. м. жилья с коммерческой недвижимостью в Среднеуральске, запустить «Ласточку» в центр города и увеличить население территории в два раза до 2040 года.

Подробнее о планах властей по перестройке Среднеуральска — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев