Из-под «Атомстройкомплекса» ушла земля

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил в полном объеме антикоррупционный иск Генпрокуратуры к строительной корпорации «Атомстройкомплекс» («Атом») и 11 физическим лицам об изъятии недвижимости в Среднеуральске и Екатеринбурге, а также 577 млн руб. Среди ответчиков указан бывший вице-мэр Среднеуральска Александр Астахов, которого 10 лет назад осудили за незаконную передачу земельных участков. По данным «Ъ-Урал», ответчики рассматривают вопрос об оспаривании решения суда.



О решении Верх-Исетского суда об изъятии в доход государства имущества, полученного корпорацией «Атомстройкомплекс» и 11 физическими лицами коррупционным путем, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Решением суда в доход Российской Федерации обращены десять земельных участков, расположенных в деревне Коптяки (городской округ Среднеуральск), два помещения в Екатеринбурге и солидарно с физических лиц взысканы более 577 млн руб.

«Земли были в деревне Коптяки выделены под индивидуальное жилищное строительство вопреки законодательству о противодействии коррупции»,— уточняется в сообщении. По данным «Ъ-Урал», они оценены в 466 млн руб.

Решение суда принято к немедленному исполнению. Стороны вправе обжаловать судебный акт в течение одного месяца.

В качестве ответчиков по делу выступали три юрлица «Атома» — АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"», ООО «Компания "Атомстройкомплекс"», ООО «Специализированный застройщик "Южный Берег"», а также 11 физических лиц. Среди них: бывший заместитель главы Среднеуральска Александр Астахов, Людмила Астахова, Лидия Бочкарева, Геннадий Визгалов, Александр Вильховский, Юрий Кирьянов, Валерий Климов, Борис Мешалов, Владимир Резников, Тамара Тимощук и Александр Турецкий. В качестве третьего лица был привлечен экс-лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Геннадий Ушаков.

«Атомстройкомплекс» образован в 1995 году в Екатеринбурге и является одним крупнейших строительных холдингов на Урале. Компания специализируется на строительстве жилья и социальных объектов, имеет собственные мощности по производству стройматериалов. Согласно сервису Kartoteka.ru, владельцем АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"» является компания «Атомстройкомплекс-Строительство», а ей владеют Валерий Ананьев (50%) и Павел Кузнецов (50%). По итогам 2024 года чистые активы АО составили 3,7 млрд руб., прибыль — 80 млн руб. В ООО «Компания "Атомстройкомплекс"» 52,1% долей у компании «Атомстройкомплекс-Строительство», в ООО «СЗ "Южный берег"» на 100% принадлежит компании «Атомстройкомплекс-Строительство».

В деревне Коптяки «Атомстройкомплекс» построил мультиформатный поселок «Ливерпуль», который включает таунхаусы, коттеджи и многоквартирный дом.

Земельные участки в деревне Коптяки ранее фигурировали в уголовном деле в отношении экс-вице-мэра Среднеуральска Александра Астахова и экс-председателя городского комитета по управлению муниципальным имуществом Сергея Петрова. В 2016 году суд признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По решению суда Александр Астахов приговорен к пяти годам колонии общего режима, Сергей Петров — к трем годам.

Согласно обвинению, с 2009 года по 2013 год чиновники способствовали передаче подконтрольному им дачному некоммерческому партнерству земельных участков, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки. Отчуждение происходило по заведомо заниженной стоимости, а в последствии реализовано по рыночной цене. Так, по данным «Ъ-Урал», цена участков составляла 7 млн руб., тогда как из передача обходилась в 4 млн руб.

Сумма ущерба составила более 77 млн руб.

Ответчики по антикоррупционному иску среди физических лиц также связаны с Коптяками. Например, согласно Kartoteka.ru, Геннадий Визгалов и Юрий Кирьянов ранее значились среди участников дачного некоммерческого партнерства «Коптяки 2007» (сейчас ликвидировано). Кроме того, Геннадий Визгалов является владельцем агентства деловых коммуникаций «Миллениум», которое зарегистрировано в Коптяках. Александр Турецкий, Владимир Резников, Александр Вильховский, Валерий Климов, Борис Мешалов значились среди участников дачного некоммерческого партнерства «Атлас».

В «Атоме» не стали комментировать решение суда. По данным «Ъ-Урал», ответчики планируют обжаловать решение суда.

Артем Путилов