«Придется строить новый город»

Власти завершили серию встреч с жителями Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) по теме нового генерального плана территории до 2045 года и запустили разработку документа с учетом пожеланий горожан. Как рассказал «Ъ-Урал» мэр Алексей Стасенок, весь частный сектор останется в зоне, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а создание нового центра города теперь возможно только на окраине муниципалитета. По мнению эксперта, при должной работе властей город станет «магнитом для гостей и инвесторов».

Администрация Среднеуральска

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Администрация Среднеуральска

Доработка генплана Среднеуральска потребовалась после критики со стороны губернатора Свердловской области Дениса Паслера и жителей частного сектора города, которые выступили против перевода их участков в различные зоны под строительство многоэтажных жилых домов (МКД).

Документ предусматривал строительство в центре муниципалитета домов разной этажности (до четырех этажей, в пять-восемь этажей и от девяти этажей) общей площадью в 140 тыс. кв. м. Это позволило бы увеличить население муниципального округа с 25 тыс. до 40 тыс. человек.

Губернатор Денис Паслер в феврале указал на «недостаточную глубину проработки предлагаемых решений», после чего администрация отозвала документ для разработки генплана «с учетом мнения собственников земельных участков».

На последнюю встречу представителей власти и жителей Среднеуральска по обсуждению доработанного генплана 18 марта приехали министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов и первый вице-спикер свердловского заксобрания Дмитрий Жуков. Они заверили горожан, что Денис Паслер держит на личном контроле подготовку документа, над которым мэрия «провела серьезную работу».

Глава Среднеуральска Алексей Стасенок

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Глава Среднеуральска Алексей Стасенок

Как рассказал «Ъ-Урал» глава Среднеуральска Алексей Стасенок, после завершения встреч подрядная организация приступила к созданию нового генплана. Мэр заверил, что через полтора-два месяца документ опубликуют для общественного обсуждения, по итогам которого он будет вновь скорректирован с учетом предложений и замечаний от жителей.

По его словам, доработанный генплан уже предусматривает сохранение всего частного сектора города в зоне ИЖС и разрешает строительство новых объектов исключительно на неиспользуемых землях, на месте ветхого и аварийного фонда.

Господин Стасенок признал, что новый документ усложнит привлечение инвесторов, а прогнозы по увеличению численности населения в два раза, строительству 140 тыс. кв. м. жилья и кратного роста доходов местного бюджета будут пересмотрены в сторону уменьшения. «В новом генплане будет заложен крайне минимальный рост показателей, совсем не то, что мы хотели для жителей и города при его широком потенциале. Хотелось сделать уютный и красивый центр, который бы дал импульс для создания новой инфраструктуры. Сами жители частного сектора оценили бы. Никто ничего не собирался у них забирать, намерения были исключительно дружеские»,— подчеркнул он.

По словам Алексея Стасенка, новый документ разрешит строить МКД только на маленьких участках в самом городе и на территории за пределами Среднеуральска, к которой придется протягивать сети, что увеличит стоимость строительства.

«Не будет комплексного подхода, опять точечная застройка, а это разорванные социальные связи, транспортные проблемы и никакой красоты архитектуры Среднеуральска»,— пояснил мэр, добавив, что власти продолжат искать альтернативу для развития территории в «пусть и крайне усложненных условиях».

Мэр отметил, что ситуацию значительно бы улучшила передача Среднеуральску или Свердловской области земельных участков, которые были изъяты в доход государства в марте по иску Генпрокуратуры к строительной корпорации «Атомстройкомплекс» («Атом») и 11 физическим лицам. По данным мэра, участки позволяют построить все ранее запланированные объекты общей площадью в 140 тыс. кв. м., которые предполагалось разместить на 50 га. «Они могут стать площадкой, но там нет сетей, далеко до всех социальных объектов, надо будет полностью пересматривать перечень объектов и их функционал. Придется строить новый город, а это совсем другие цифры»,— пояснил господин Стасенок.

Председатель думы Среднеуральска Андрей Касьяненко рассказал «Ъ-Урал», что новые объекты можно построить в районе ЖК «Лесной» или на месте линии электропередач (ЛЭП) в округе. «Если ее перенести на 300-400 метров, под застройку освободится порядка 60 га, на которых ничего нет»,— сказал спикер.

Смотровая площадка на берегу озера Исетское

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Смотровая площадка на берегу озера Исетское

Доработка генплана и включение в него ограничений по застройке территории не отразятся на перспективности развития муниципалитета, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «Среднеуральск — жемчужина Среднего Урала. Там уже есть точки притяжения: водохранилище, которое можно назвать Уральским морем, с островами "Любви" и "Разлуки", обустроенная набережная, в самом городе несколько исторических слоев для ностальгирующих по прошлому и знаменитая СУГРЭС, которая является историческим памятником»,— пояснил он.

Господин Гагарин отметил, что Среднеуральск при слаженной работе властей и жителей может стать «магнитом для гостей и инвесторов». «Должны быть реализованы подходы того же города-курорта Зеленоградска в Калининградской области. Там туристов больше в несколько раз, чем жителей, потому что все очень вкусно сделано, они создали из него город котиков»,— добавил эксперт.

Василий Алексеев