Reuters: завод Shell в Катаре подвергся атаке со стороны Ирана

Завод по переработке газа в жидкое топливо Pearl в Катаре, принадлежащий британской компании Shell, поврежден из-за ударов Ирана по промышленному комплексу Рас-Лаффан. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей компании.

После атаки на заводе возник пожар, однако его быстро потушили, сообщили в Shell. Сейчас специалисты совместно с властями Катара и государственной нефтегазовой корпорацией QatarEnergy оценивают нанесенный ущерб.

Сегодня утром QatarEnergy заявила об ударе Ирана по объектам производства сжиженного природного газа на территории Рас-Лаффан. В судно, находившееся вблизи промышленного комплекса, попал неизвестный снаряд. Reuters также сообщало, что НПЗ Samref в Саудовской Аравии был атакован с воздуха. По данным агентства, в саудовском порту Янбу остановили погрузку нефти. В ОАЭ приостановил работу газоперерабатывающий завод из-за «инцидентов», связанных с падением обломков ракет Ирана, заявили власти.

