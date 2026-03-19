Reuters: в саудовском порту Янбу остановили погрузку нефти после атаки

В порту Янбу в Саудовской Аравии приостановили погрузку нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что утром беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода Samref в порту Янбу. Власти оценивают ущерб. Собеседники Reuters утверждали, что предприятию был нанесен минимальный урон.

После поступления новостей из Саудовской Аравии начали расти нефтяные котировки. Цена барреля Brent достигла $119.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Одна из ответных мер, которые приняли иранские власти, — ограничение судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20–30% мирового морского экспорта нефти и значительная часть экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Порт Янбу фактически остался единственным экспортным каналом для сырой нефти из стран Персидского залива.