В ОАЭ работу приостановил газоперерабатывающий завод в Хабшане

Власти ОАЭ заявили, что силы ПВО страны перехватили ракеты, которые были направлены на газовые объекты в Хабшане и нефтяное месторождение Баб.

Как передает Reuters, все ракеты были сбиты. При этом власти Эмиратов сообщили о «двух инцидентах», связанных с падением обломков. Из-за этого была приостановлена работа газоперерабатывающего завода в Хабшане.

МИД ОАЭ назвал атаку со стороны Ирана опасной эскалацией. Ведомство добавило, что она представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности региона и его населения, а также глобальной энергетической безопасности.

18 марта власти Ирана заявили, что Израиль атаковал нефтегазовые объекты на юге страны. Позднее Тегеран выпустил предупреждение, что в течение нескольких часов будут атакованы нефтегазовые объекты в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. Одна из иранских ракет ударила по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.