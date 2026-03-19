Qatar Energy заявила о еще одном ракетном ударе по своей инфраструктуре

Государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy сообщила о новом ракетном обстреле объектов производства сжиженного природного газа (СПГ). 18 марта Иран ударил по по промышленному комплексу Рас-Лаффан, в котором находится крупнейшее в мире предприятие по производству СПГ.

«Qatar Energy подтверждает, что в ранние часы 19 марта некоторые объекты …стали целью ракетного удара, что привело к значительному пожару и большому ущербу»,— указано в сообщении компании в соцсети Х. На место направлены экстренные службы, пострадавших нет.