Reuters: НПЗ Samref в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Samref — совместное предприятие национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco и американской нефтегазовой компании Exxon Mobil — подвергся воздушной атаке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в отрасли. По словам собеседника, предприятию нанесен минимальный ущерб.

Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил заявление, в котором призвал к эвакуации сотрудников нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая персонал Samref.

Порт Янбу в Саудовской Аравии, где находится Samref, фактически остался единственным экспортным каналом для сырой нефти из стран Персидского залива после закрытия Ираном Ормузского пролива, отмечает Reuters. Государственное телевидение Ирана сообщало ночью о нанесении ракетного удара по НПЗ в Янбу.

18 и 19 марта Иран нанес ракетные удары по предприятию по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном центре Рас-Лаффан в Катаре. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что сегодня неизвестный снаряд попал в судно, которое находилось вблизи промзоны в Рас-Лаффан.